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BI назвал разработку спутниковой связи ответом на Starlink Илона Маска

BI назвал разработку спутниковой связи ответом на Starlink Илона Маска

Российская компания «Бюро 1440» завершила первую серию испытаний лазерной межспутниковой связи, став «российским ответом» на сеть Starlink от SpaceX, об этом информирует американский портал Business Insider.

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