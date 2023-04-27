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Орлов против «Флориды»: без очков впервые за 5 матчей, 1 бросок, 3 хита, 2 блока за 25:59

Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (3:4 ОТ, 3-2). 4-матчевая серия защитника «Бостона» с очками (0+5) прервалась в 5-й игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли.

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