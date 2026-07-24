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Татар-информ

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На конкурс мастерства водителей автобусов в Челнах приехал 51 участник

На конкурс мастерства водителей автобусов в Челнах приехал 51 участник

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов На майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах начался конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов».

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