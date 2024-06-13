Конец конфликта на Украине и гражданская война в США: Что говорят про 2024 год прорицатели, чьи пророчества уже сбывались

На территории западных стран должен упасть астероид, полный дорогих материалов и тайн. Фото: © Freepik Экстрасенс из Ливана Лейла Абдуллатиф в ноябре 2023 года фактически предсказала гибель президента Ирана Ибрахима Раиси.
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