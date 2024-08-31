Рязанские власти рассказали о судьбе Грачиной рощи в Солотче

Тема получила широкий резонанс в соцсетях. Участок леса передали в аренду под проект глэмпинга. Помимо предположений о том, что этот уголок Солотчи может лишиться сосен, люди ставили и другие вопросы: например, можно ли будет свободно гулять по арендованной частным бизнесом территории.
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