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FT: Си Цзиньпин заявил, что США пытались побудить Китай напасть на Тайвань

FT: Си Цзиньпин заявил, что США пытались побудить Китай напасть на Тайвань

Соединенные Штаты пытались побудить Китайскую Народную Республику напасть на Тайвань. Об этом, согласно сведениям издания Financial Times (FT), в апреле 2023 года заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен председатель КНР Си Цзиньпин.

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