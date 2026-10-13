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Клуб "Женские секреты"

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Обычный минтай как настоящий деликатес: делюсь рецептом рыбы без жарки в особой сливочной заливке

Обычный минтай как настоящий деликатес: делюсь рецептом рыбы без жарки в особой сливочной заливке

Предлагаю приготовить сочную и ароматную рыбу в овощной шубе. Это аппетитное блюдо с нежным филе, сочными овощами и румяной сырной корочкой, которое подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

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