Обычный минтай как настоящий деликатес: делюсь рецептом рыбы без жарки в особой сливочной заливке

Предлагаю приготовить сочную и ароматную рыбу в овощной шубе. Это аппетитное блюдо с нежным филе, сочными овощами и румяной сырной корочкой, которое подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
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