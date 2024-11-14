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Лаврентьев: Сирию пытаются втянуть в большое противостояние на Ближнем Востоке

Лаврентьев: Сирию пытаются втянуть в большое противостояние на Ближнем Востоке

Сирию пытаются втянуть в большое противостояние в ближневосточном регионе. Об этом заявил ТАСС Александр Лаврентьев, специальный представитель президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию.

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