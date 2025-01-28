В Петербурге задержан бизнесмен из Камбоджи, которого обвиняют в шантаже

Он был в розыске Интерпола Подданный Камбоджи, который находится в розыске Интерпола за шантаж, задержали в Петербурге, сообщила в телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
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