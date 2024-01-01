По-другому никак: Барабаш потребовал ввести армию США в Авдеевку, чтобы спасти «фортецю»

Все попытки вывезти пiдроздiли из города пресекаются нашими бойцами Александр Ситников Фото: AP/TASS Украинский политолог Виталий Бала сообщил, что 108 военнослужащих ВСУ, ехавших домой на недельный отпуск из-под Авдеевки, погибли.
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