На встрече обсуждался механизм отложенного инвестиционного налогового вычета, который позволит предприятиям получать налоговые сертификаты после подтверждения инвестиционных затрат.
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