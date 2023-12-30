20 декабря,накануне зимних каникул,в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошел круглый стол по вопросам безопасного и ответственного поведения на зимних каникулах с приглашением старшего оперуполномоченного ОН и ПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Нароушвили В.
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