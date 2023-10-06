Ученые выяснили, как урчат кошки

Кошки умеют урчать благодаря специальным «подушкам» из соединительной ткани в гортани, которые заставляют голосовые связки колебаться на более низких частотах, генерируя те вибрации, которые так нравятся нам, людям: механизм не обязательно требует активного сокращения мышц.
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