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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Севастополя» об атаке на город: «Мы как жили, так и живем, ПВО работает очень здорово. Дай бог, чтобы скорее все закончилось нашей победой»

В воскресенье Севастополь был атакован пятью ракетами, четыре из них удалось сбить, одна под воздействием ПВО отклонилась и взорвалась над городом.

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