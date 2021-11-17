Украина возмущена российской помощью

© РИА Новости / Сергей Аверин Украина в течение двух последних дней бурно реагирует на указ президента России Владимира Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
© РИА Новости / Сергей Аверин Украина в течение двух последних дней бурно реагирует на указ президента России Владимира Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
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