А не многовато ли хлопот в последнее время у США и Британии? Что за люди, стоит отвлечься от мировых проблем буквально на день, они уже колотят по Йемену и кричат, что это у них такой миропорядок, основанный на правилах! Еще и с Конгрессом, я читала, ничего не согласовали и Конгресс тоже сидит весь в недоумении.
У Штатов новые заботы
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Надо помочь товарищам...
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18 час.
Елена Киршанская
Выборы на Тайване. Уже сегодня. Ну вот вам и Йемен. Через недельку затихнут
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16 час.
Наталья Косцова
Хрен поймёшь, кто, кого. за что... Не живётся народам в мире...
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12 час.
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