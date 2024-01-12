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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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У Штатов новые заботы

У Штатов новые заботы

А не многовато ли хлопот в последнее время у США и Британии? Что за люди, стоит отвлечься от мировых проблем буквально на день, они уже колотят по Йемену и кричат, что это у них такой миропорядок, основанный на правилах! Еще и с Конгрессом, я читала, ничего не согласовали и Конгресс тоже сидит весь в недоумении.

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