В Дубае прошел показ первой кутюрной коллекции Valentin Yudashkin, созданной под руководством Галины Юдашкиной

Дом моды Valentin Yudashkin представил в Дубае первую кутюрную коллекцию, созданную под руководством Галины Юдашкиной.
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