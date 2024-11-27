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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Храм на Берёзовой аллее и кризисный центр для будущих мам достроят в 2025 году

Советник Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин провёл совещание, на котором обсуждался ход программы Правительства Москвы и Московской Патриархии по строительству православных храмов в Северо-Восточном округе.

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