Глава Epic Games Тим Суини продолжает грозить Apple разборками в суде Тим Суини, гла...

Глава Epic Games Тим Суини продолжает грозить Apple разборками в судеТим Суини, глава компании Epic Games, проявил недовольство результатами последнего судебного разбирательства между его компанией и Apple, и объявил о намерении продолжить борьбу с технологическим гигантом.
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