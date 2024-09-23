Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Агония Улгедара: ВСУ придется оставить город

Агония Улгедара: ВСУ придется оставить город

Новые успехи ВС РФ фактически ставят в безвыходное положение украинский гарнизон в Угледаре. Это признают украинские околовоенные источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Так, на карте, составляемой связанным с ВСУ украинским ресурсом Deep State, можно увидеть, что город оказался в полуокружении, более того – русские заходят ему в тыл с севера.

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