Как неиноагенты гадят отношениям России и Китая

Китай – сложный партнёр, пожалуй, самый сложный для всех, в том числе для России. Вспоминаю откровения Венедиктова, который когда-то давно вынужден был констатировать: Путин на переговорах делает любого и только с китайцами у него обычно ничья.
Китай – сложный партнёр, пожалуй, самый сложный для всех, в том числе для России. Вспоминаю откровения Венедиктова, который когда-то давно вынужден был констатировать: Путин на переговорах делает любого и только с китайцами у него обычно ничья.
Свежие комментарии