Происшествия

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В Адыгее учащиеся полицейского класса в ходе экскурсии в МВД познакомились с деятельностью экспертов-криминалистов

Сегодня, в рамках плановых занятий, учащиеся десятого полицейского класса средней школы № 17 города Майкопа побывали в экспертно-криминалистическом центре МВД по Республике Адыгея.

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