Российские туристы уже три дня ждут вылета в воздушной гавани Дубая. Поскольку никакой точной информации нет, терпение россиян лопнуло.
Российские туристы после трех суток ожидания устроили бунт в аэропорту Дубая
Комментарии
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Гарий Щерба
ДОМА НАДО СИДЕТЬ , НЕ Х... РАССКАТЫВАТЬ по ЗАБУГОРЩИНАМ ...!!!
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18 час.
Галина
А что вы там "нищие такие" делаете?.... Дома сидите и нехрен шляться по заграницам.... Дома вопите денег нет, а на заграницы хватает на все?... А кто вы такие, нищеброды устраивать бунты?.... Наши ребята на войне и они по дубаям...... шляются еще и претензии какие то предъявляют....
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18 час.
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