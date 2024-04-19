Российские туристы после трех суток ожидания устроили бунт в аэропорту Дубая

Галина

А что вы там "нищие такие" делаете?.... Дома сидите и нехрен шляться по заграницам.... Дома вопите денег нет, а на заграницы хватает на все?... А кто вы такие, нищеброды устраивать бунты?.... Наши ребята на войне и они по дубаям...... шляются еще и претензии какие то предъявляют....