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  • Alex Zim
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  • Галина
    А что вы там "нищие такие" делаете?.... Дома сидите и нехрен шляться по заграницам.... Дома вопите денег нет, а на за...Российские турист...
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    ДОМА НАДО СИДЕТЬ , НЕ Х... РАССКАТЫВАТЬ  по  ЗАБУГОРЩИНАМ ...!!!Российские турист...

Российские туристы после трех суток ожидания устроили бунт в аэропорту Дубая

Российские туристы после трех суток ожидания устроили бунт в аэропорту Дубая

Российские туристы уже три дня ждут вылета в воздушной гавани Дубая. Поскольку никакой точной информации нет, терпение россиян лопнуло.

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Комментарии
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Гарий Щерба
ДОМА НАДО СИДЕТЬ , НЕ Х... РАССКАТЫВАТЬ  по  ЗАБУГОРЩИНАМ ...!!!
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18 час.
Галина
А что вы там &quot;нищие такие&quot; делаете?.... Дома сидите и нехрен шляться по заграницам.... Дома вопите денег нет, а на заграницы хватает на все?...  А кто вы такие, нищеброды устраивать бунты?....  Наши ребята на войне и они по дубаям...... шляются еще и претензии какие то предъявляют....
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18 час.

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