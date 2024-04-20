В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну нового ни чего не произошло, а вот теперь России, КНДР, КНР надо создать военный союз по выдворению военных баз с территорий Японии, Южной Кори, Тайваня и т.д. американцев и европейцев, закрытие баз НАТО России Ирану, Сирии, арабско мусульманским государства союз по выдворении англосаксов, американцев ЕС их баз с территорий ближнего востока и вывоз жидомасонов и закрытие проекта Израильское государство с переносом его в америку....