В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на ТайванеВ том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался.
В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване
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Регина Толстоброва
Америка любит воевать. До последних трусов будет финансировать украинских террористов.
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну нового ни чего не произошло, а вот теперь России, КНДР, КНР надо создать военный союз по выдворению военных баз с территорий Японии, Южной Кори, Тайваня и т.д. американцев и европейцев, закрытие баз НАТО России Ирану, Сирии, арабско мусульманским государства союз по выдворении англосаксов, американцев ЕС их баз с территорий ближнего востока и вывоз жидомасонов и закрытие проекта Израильское государство с переносом его в америку....
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7 час.
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