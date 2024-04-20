Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор матвеев
    Украина рылом не вышла, противное, злобное, поросячье.В Киеве возмущают...
  • Кошмар
    https://vk.com/wall-42949907_4650МИД РФ о призывах...
  • andrei pavlov
    так по медицинским показаниям в Израиле кирдык а на  У....  ЛЕГКИЕ ЦАРАПИНЫ.В Киеве возмущают...

В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на Тайване

В США одобрили финансирование войн на Ближнем Востоке, на Украине и на ТайванеВ том, что американские законодатели одобрят «помощь» банде неонацистов, никто не сомневался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Америка  любит воевать. До последних трусов будет финансировать украинских террористов.
Ответить
7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну нового ни чего не произошло, а вот теперь России, КНДР, КНР надо создать военный союз по выдворению военных баз с территорий Японии, Южной Кори, Тайваня и т.д. американцев и европейцев, закрытие баз НАТО России Ирану, Сирии, арабско мусульманским государства союз по выдворении англосаксов, американцев ЕС их баз  с территорий ближнего востока и вывоз жидомасонов и закрытие проекта Израильское государство с переносом его в америку....
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх