Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 968 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А вот политики, чиновники, консультанты, главы госкорпораций, топ менеджеры и среднее звено и т.д. не требуются. Хлеб...Дефицит сварщиков...
  • Олег Троян
    Дура она и в Африке дураТихановская сглуп...
  • Елена Бреслова
    меня умиляет, что приводимые цифры всегда разные... то больше всех получает Грузия, то Эстония, ну смотря какую респу...Советский интерна...

Страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх