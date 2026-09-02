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Царьград

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Стоимость бензина в Нидерландах побила рекорд, достигнув €2,66

Стоимость бензина в Нидерландах побила рекорд, достигнув €2,66

В Нидерландах зафиксирован новый рекорд стоимости бензина на крупных АЗС — €2,66 за литр. Цены на заправках вдали от дорог остаются чуть ниже.

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