Пашинян подтвердил: Армения готова начать процесс вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна не намерена отказываться от закона о вступлении в ЕС.
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Неплохо для начала. Теперь ход за РФ. И этот ход должен быть реальным и жестким - вывод войск из Армении, закрытие границы с Арменией, визовый режим, депортация граждан Армении из РФ у кого нет визы, а ее ни у кого нет, ограничение банковских операций с Арменией, физическим лицам пошлина 30% при переводе денег из РФ в Армению, цены на ресурсы, топливо и электроэнергию для Армении на уровне ЕС и далее по списку. Для России Армения это нахлебник и захребетник, ни чего ценного и стоящего из Армении в РФ не поставляется, при этом ни каких ввозных пошлин и платежей Армения РФ особо не производит. На настоящий момент от "сотрудничества" РФ и Армении у РФ кроме убытков ни чего. По этому Армения должна быть свободной, как сопля в полете!