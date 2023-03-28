Крымская газета

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Куда сходить: 29 марта в кино, театрах, музеях Крыма

Куда сходить: 29 марта в кино, театрах, музеях Крыма

КОНЦЕРТ  Городской Дворец культуры Красноперекопска (Красноперекопск, ул. Менделеева, 15)  Музыкальная комедия «Нежное сердце», 12+  29 марта, 18:00 Автор комедии – граф Владимир Александрович Соллогуб, русский чиновник, драматург, прозаик и поэт.

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