Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в кино 9 марта

Картина расскажет о возвращении олимпийского чемпиона к полноценной жизни после тяжелой болезни. «Это мой путь практически из детства и до сегодняшнего дня.
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