ПВО отразила массированную атаку на Нижнекамский район Татарстана

Силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Нижнекамский район Татарстана. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
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