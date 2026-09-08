«Выбора у Водоканала не было», – Паслер прокомментировал отключения воды в Екатеринбурге

Работники екатеринбургского Водоканала сделали все, что было в их силах, чтобы справиться с очисткой воды, однако плохо, что они не извинились перед горожанами за отключения, заявил губернатор Денис Паслер.
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