Когда смерть становится привычкой

Стало обыденностью читать новости о том, что при атаке беспилотников снова погибли люди на Донбассе. Теперь то же самое пишут про Краснодарский край — и среди погибших дети.
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