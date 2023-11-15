Из-за надвигающегося циклона в электричку "Уссурийск – Владивосток" добавят вагонов

Из-за непогоды в Приморье решено добавить вагонов в электрички. Так, 16 ноября вечером пригородный поезд "Владивосток — Уссурийск" выйдет на маршрут в увеличенной составности — восемь вагонов.
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