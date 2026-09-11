Средняя зарплата в одной из отраслей России превысила 1 млн рублей

Еще в нескольких сферах средние зарплаты достигли 500 тысяч рублей Морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата по итогам первого полугодия 2026 года превысила 1 млн рублей в месяц.