Средняя зарплата в одной из отраслей России превысила 1 млн рублей

Еще в нескольких сферах средние зарплаты достигли 500 тысяч рублей Морское пастбищное рыбоводство оказалось единственной сферой российской экономики, где средняя зарплата по итогам первого полугодия 2026 года превысила 1 млн рублей в месяц.
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