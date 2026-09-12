BFMTV выяснил возможную причину схода поезда с рельсов во Франции

ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы считают приоритетной версию о преднамеренном вмешательстве в железнодорожную инфраструктуру при расследовании схода с рельсов регионального поезда TER в Нормандии, в результате которого пострадали 44 человека.
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