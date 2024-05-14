Microsoft без объяснения причин отменила санкции против РФ

У российских пользователей Windows и MS Office появился повод для радости. Корпорация Microsoft совершенно неожиданно отказалась от санкций против них, разрешив скачивать и устанавливать обновления ПО без использования различных приемов.
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