«Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные» стали триумфаторами премии BAFTA

В Лондоне прошла 75-я церемония вручения премии BAFTA, ведущим которой стал Дэвид Теннант. «Оппенгеймер» Кристофера Нолана завоевал семь наград, в том числе за за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи).
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