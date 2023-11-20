Андрей Травников: Работаем на импортозамещение и внедрение новых технологий в производство

Андрей Травников напомнил, что за последние два года в Новосибирской области были перенастроены меры государственной поддержки научно-исследовательской деятельности и запущены новые инструменты поддержки инновационных компаний.
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