Казанның «Шәрык» клубында «Иске имлә» борынгы татар язуы курсы башлана. Курс татар халкының язма мирасын өйрәнергә, борынгы текстларны укырга һәм татар телендә язылган тарихи документлар һәм кулъязмаларны аңларга ярдәм итәчәк, дип хәбәр ителә «Шәрык» клубы телеграм-каналында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым