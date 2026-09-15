НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Шәрык» клубында «Иске имлә» борынгы татар язуы курсы башлана

«Шәрык» клубында «Иске имлә» борынгы татар язуы курсы башлана

Казанның «Шәрык» клубында «Иске имлә» борынгы татар язуы курсы башлана. Курс татар халкының язма мирасын өйрәнергә, борынгы текстларны укырга һәм татар телендә язылган тарихи документлар һәм кулъязмаларны аңларга ярдәм итәчәк, дип хәбәр ителә «Шәрык» клубы телеграм-каналында.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым