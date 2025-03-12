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ЕС готовит ответные меры США на 18 млрд евро: комментарий Аддада

ЕС готовит ответные меры США на 18 млрд евро: комментарий Аддада

Евросоюз усиливает ответ на пошлины США: вводятся меры на 18 млрд евро. Министр Бенжамен Аддад заявил о возможных санкциях на цифровые услуги и интеллектуальную собственность, подчеркнув, что ответные меры будут пропорциональными.

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