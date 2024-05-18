С 15 мая на Бобруйщине стартовала информационно-пропагандистская кампания ´Не оставляйте детей одних´.

С целью привлечения внимания к проблемам детской шалости с огнем, предупреждения пожаров и гибели детей на них, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности (дома, на улице, водоеме и др.
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