После того, как Абхазия совершила несколько недружественных шагов по отношению к России (освобождение преступника раньше времени и отказ от сотрудничества с Росгвардией), наши предупредили, что с таким подходом, придётся сообщить россиянам о том, что отдых в Абхазии небезопасен и потоки кратно уменьшатся.
России хватило всего одной фразы, чтобы привести Абхазию в чувство
Комментарии
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A
Air
Никто не собирается никого кормить! Не хочешь работать на Россию скатертью дорожка, катись вон из России, "баба с возу-кобыле легче" только без возврата! А бандитов переловит Россгвардия!
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13 час.
ИП
Игорь Петров
Надоели эти народишки. Только жрать и гадить
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2 час.
Александр Санженаков
Посмотрите как Лукашенко документальный фильм, как Лукашенко разобрался с криминалитетом, позновательно. 1 год и бандитов нет и руки под пальто.)
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2 час.
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