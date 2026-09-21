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Ивановские новости

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Спустя час один из кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области продолжает лидировать

Спустя час один из кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области продолжает лидировать

По состоянию на 05:00 21 сентября Виталий Дроздов продолжает лидировать на выборах депутата Государственной думы по одномандатному округу №94 в Ивановской области.

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