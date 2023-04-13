Лечение артериальной гипертензии на фоне гиперхолестеринемии

Проблему артериальной гипертензии (АГ) сегодня расценивают как масштабнуюнеинфекционную пандемию. На долю артериальной гипертензии по данным ВОЗ в целом приходится 30% всех смертельных исходов, ведь длительное повышение атрериального давления приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда, мозгового инсульта, аневризмы крупных артерий, тяжелой сердечной и почечной недостаточности.