Политика как он...
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Политика как она есть

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Сергей Жуков высказался о конфликтах с Алексеем Потехиным и Андреем Губиным

Сергей Жуков высказался о конфликтах с Алексеем Потехиным и Андреем Губиным

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков прокомментировал слухи о многолетнем конфликте с бывшим коллегой Алексеем Потехиным, а также высказался о певце Андрее Губине после его заявления в интервью журналистке Ксении Собчак.

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