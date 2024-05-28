Украинский лидер Владимир Зеленский, находясь на посту президента после окончания своего срока, нарушает Конституцию Украины, поскольку основной закон страны предусматривает продление полномочий только для Верховной Рады, но не для президента.
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