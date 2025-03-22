РИА Новости: ВСУ перебросили боеспособные части под Красноармейск

ВСУ перебросили боеспособные подразделения из Курской области под Красноармейск (Покровск), сообщает командир расчёта БПЛА Supercam S350 1-й «Славянской» бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Андрей Мартьянов.
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