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Китай

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На 3-й встрече министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана достигнут консенсус из пяти пунктов

Сямэнь, 28 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и президент, глава МИД Кирибати Танети Маамау в среду в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/ совместно председательствовали на 3-й встрече министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана.

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