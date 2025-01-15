В Молдове примут новые меры поддержки малых и средних предприятий 

Правительство Молдовы одобрило проект закона о предотвращении необоснованной геоблокировки — инициативу, направленную на поддержку малых и средних предприятий в Республике Молдова и стимулирование торговли с Европейским союзом.
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