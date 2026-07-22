Российский боец рассказал, что ВСУ минируют сладости и бытовые предметы

Anatolii Stepanov/Reuters ТАСС: ВСУ в Днепропетровской области минируют шоколадные батончики и пряники Дарья Колаш Украинские военные в Днепропетровской области используют самодельные взрывные устройства, замаскированные под различные бытовые предметы.
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